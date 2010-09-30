Сегодня в Минске пройдет заседание украинско-белорусской межправительственной комиссии

Сегодня в Минске пройдет очередное заседание украинско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание пройдет под председательством первых вице-премьеров Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы сотрудничества в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание состоялось в апреле в Киеве.