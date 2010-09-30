Сегодня в Минске пройдет заседание украинско-белорусской межправительственной комиссии
09:27, 30 сентября 2010Транспорт/Связь
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Сегодня в Минске пройдет очередное заседание украинско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание пройдет под председательством первых вице-премьеров Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО.
В ходе заседания будут рассмотрены вопросы сотрудничества в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике.
Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание состоялось в апреле в Киеве.
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