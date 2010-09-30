Медведев и Янукович обсудят строительство моста через Керченский пролив - Джарты

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ на намеченной в ближайшее время встрече планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества двух стран, в частности, проект строительства мостового перехода через Керченский пролив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской организации Партии регионов, об этом заявил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Это в очередной раз подтверждает, что вопрос строительства перехода через Керченский пролив находится на постоянном контроле у Виктора ЯНУКОВИЧА и поддержан Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ», - сказал лидер крымской организации Партии регионов В.ДЖАРТЫ.

В сообщении говорится, что встреча планируется на 4 октября в Геленджике (Россия).

По словам В.ДЖАРТЫ, строительство моста через Керченский пролив находится в числе первоочередных задач крымского правительства и команды Президента Украины в целом, поскольку он даст мощный импульс развитию украинской и российской экономик, а также откроет перед крымским полуостровом большие перспективы.

По оценкам ряда специалистов, ввод в эксплуатацию объекта позволит создать самый короткий сухопутный путь Европа-Азия протяженностью 450 километров, сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.