В Черкассах презентовали концепцию развития города

Агентство развития города Черкассы представило Концепцию развития города Черкассы на 20 лет, общая стоимость инвестиций в проект составляет 1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Агентстве развития г. Черкассы.

Согласно сообщению, проект разработан группой британских и украинских компаний в сотрудничестве с исполнительным комитетом Черкасского городского совета.

Концепция развития города Черкассы предусматривает интеграцию береговой линии в городскую территорию и будет способствовать развитию Черкасс как центра спорта, досуга и отдыха.

В частности, планируется создать новые территории суши, образованные путем намыва в Кременчугском водохранилище, что обеспечит возможности размещения на них новых бизнес-структур, центров досуга и жилых комплексов.

Среди объектов, предложенных для размещения на новых островах: поле для гольфа, пассажирский речной вокзал, конференц-центр, гостиницы и торгово-развлекательные центры, расположенные под защитным геодезическим куполом.

Кроме того, в городе предусматривается создание бизнес- и технологических парков на пустующих территориях, а также строительство национального транспортного и логистического парка возле существующего аэропорта.

В агентстве отметили, что разработанная концепция будет учтена в генеральном плане развития города, который местные власти планируют утвердить в течение октября.

При этом в ноябре в Великобритании планируется провести инвестиционную конференцию, чтобы привлечь инвесторов для реализации проектов в Черкассах, предусмотренных концепцией. Первые проекты по развитию транспортной инфраструктуры города планируется начать реализовать в 2011 году.

Архитектурное сопровождение и создание плана реализации проекта будет осуществлять международная архитектурная компания Chapman Taylor, компания Waterman будет заниматься инженерными решениями, а институт проектирования «Дипромисто» поделится опытом зонирования городской территории в Украине. Компании Gardiner & Theobald и Ardevelops, LLC будут осуществлять общее управление проектом и расходами. Агентство развития города Черкассы будет координировать работу международных компаний-застройщиков, инвестиционных учреждений.

Справка УНИАН. 25 августа 2009 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Черкасским городским советом и компанией Ardevelops LLC по созданию государственно-частного партнерства в виде Агентства развития города Черкассы.

По поручению Черкасского городского совета, Агентство развития города Черкассы должно координировать привлечение инвестиций для финансирования проектов развития, которые будут предоставлены зарубежными и многосторонними финансовыми институтами для реализации Плана стратегического развития города и предотвращения хаотической застройки.