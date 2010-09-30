Структурные подразделения ДЖД готовы к зиме на 91%

На Донецкой железной дороге (ДЖД) на сегодняшний день общая готовность структурных подразделений к зиме составляет 91%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что в настоящее время на всех отделениях предприятия проводятся мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной и эффективной работы железнодорожного транспорта в зимние месяцы. Прежде всего это подготовка котельных, очистка станционных путей, стрелочных переводов, текущий ремонт и утепление административных и служебных помещений, ремонт кровли, проверка отопительной и вентиляционной систем, системы тепло- и водоснабжения, ремонт компрессоров, снегоочистительной и снегоуборочной техники, устройств пневматической обдувки стрелок, а также приобретение спецобуви и спецодежды для работников железной дороги.

В пресс-службе подчеркнули, что с учетом накопленного в прошлом году опыта работы в условиях низких температурах и больших снегопадов особое внимание на ДЖД уделено ремонту и подготовке к зиме путевой техники, качеству ремонта подвижного состава. В хозяйстве электрификации и электроснабжения проводятся комплексные проверки состояния контактной сети.

В пассажирском хозяйстве ведется работа по проверке систем вентиляции, отопления и водоснабжения, проводится утепление вагонов. Все поездные бригады пройдут аттестацию по правилам эксплуатации систем отопления пассажирских вагонов в зимний период.

Во всех структурных подразделениях создается зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования.

Согласно приказу начальника ДЖД Николая РОГОВА для осуществления контроля за выполнением предзимних работ создан оперативный штаб. Установлен порядок комиссионного приема готовности к зиме объектов по отраслям хозяйств.