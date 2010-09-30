УЗ бесплатно перевезла почти 210 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины за январь-август 2010 года перевезли 209,8 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов, что на 3,66%, или 7,4 тыс. человек, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, возможностью путешествовать по железной дороге воспользовались 82,1 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году – 82 тыс.) и 127 тыс. детей-сирот (в прошлом году – 120 тыс.), остальные 0,7 тыс. (в прошлом году – 0,4 тыс.) – это дети погибших шахтеров и военнослужащих.

Напомним, акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров.

Акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро- и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.