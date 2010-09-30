"АэроСвит" с 1 ноября открывает регулярный рейс Киев-Краков

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" открывает воздушное сообщение между Киевом и Краковом.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, полеты в Краков начнутся с 1 ноября текущего года с частотой 4 раза в неделю – в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Рейс будет обслуживать, прежде всего, туристические, этнические и деловые потоки.

Доставка в Краков через Киев рейсами "АэроСвита" также будет доступна из крупнейших городов Украины. В "Борисполе", аэропорту базирования украинской авиакомпании, рейс в Краков будет состыкован с большинством международных направлений "АэроСвита", в частности в Нью-Йорк, Торонто, Тель-Авив, Пекин, Алматы, Бангкок, Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Баку, Дубай, Афины, Кишинев, Софию и другие города.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские Авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.