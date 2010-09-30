В Винницкой обл. пассажироперевозки сократились, грузоперевозки – выросли

В Винницкой области в январе-августе 2010 года объем пассажирских перевозок сократился на 0,48%, грузоперевозок – увеличился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за 8 месяцев т.г. объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 0,8 млн. пассажиров по сравнению с январем-августом 2009 годом и составил 164,3 млн. пассажиров. В частности, пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом области, увеличились на 10,2% – до 22,3 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-августе 2010 года сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 66,4 млн. пассажиров.

Кроме того, электротранспортом областного центра в январе-августе 2010 года перевезено 75,6 млн. пассажиров.

Также сообщается, что транспортный комплекс области за отчетный период выполнил перевозку грузов в объеме 8 млн. 063,8 тыс. тонн, в т.ч. 6 млн. 036,4 тыс. тонн грузов отправлено железнодорожным транспортом (на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года) и 2 млн. 027,4 тыс. тонн автомобильным транспортом (на 22,8% больше).