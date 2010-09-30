"АэроСвит" следующим летом начнет выполнение чартерных прямых рейсов в Токио

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" подписала соглашение с одним из ведущих японских туроператоров, специализирующихся на рынках авиаперевозок в страны СНГ, - Japan Air Travel Marketing Co. о выполнении программы чартерных авиарейсов между Киевом и Токио.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «АэроСвита», полеты между столицами Украины и Японии запланированы на период с середины июля до конца сентября 2011 года. Соглашением предусмотрено выполнение 11 прямых беспосадочных авиарейсов по маршруту Киев - Токио - Киев. На линии будут использоваться дальнемагистральные самолеты Boeing 767.

Предполагается, что основной категорией пассажиров цепочки авиарейсов станут туристы из Японии, преимущественно из Токио и близлежащих регионов. Кроме этого, авиакомпания планирует формировать обратный пассажиропоток, продавая авиаперевозки в Токио как из Киева, так и из других европейских пунктов своей сети.

"АэроСвит" имеет назначение на линию Киев - Токио, и мы готовы рассмотреть вопрос о начале регулярных полетов в Токио, как только будет подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Японией", - отметил первый заместитель генерального директора авиакомпании по коммерческой работе Антон МАТТИС.

Как отмечают в компании, у "АэроСвита" уже есть опыт выполнения чартерных рейсов в Японию. В 2007 году авиакомпания выполнила 4 рейса по маршруту Киев - Осака - Токио - Киев. Загрузка широкофюзеляжных самолетов Boeing 767, используемых на рейсах, составляла в среднем 70%-75%.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных. В летний период 2010 года "АэроСвит" освоил 16 новых международных воздушных направлений из Киева, Днепропетровска, Донецка, Одессы и Симферополя в города Балтийского региона, Закавказья, Германии, Италии, Молдовы, России и Румынии.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.