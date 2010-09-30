Долги по зарплате на городском электротранспорте составили около 50 млн грн

В Украине задолженность по зарплате работникам городского электротранспорта составляет около 50 млн грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

«На сегодняшний день задолженность по зарплате предприятий городского электротранспорта составляет порядка 50 млн грн», - сказал он.

В.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что на поддержку предприятий электротранспорта в этом году из государственного бюджета «живыми» деньгами в виде субсидии было выделено около 100 млн грн.

«Зарплату люди постоянно получают… Средства доходят до предприятий целевым назначением. Возмещаются затраты предприятий электротранспорта по оказанию услуг, в том числе, на выплату заработной платы… В целом экономика предприятий нуждается в восстановлении. Этот комплекс проблем накопился за последние 20 лет, и быстро его решить невозможно… Эта проблема может быть эффективно решена только при условии, что активно к этому вопросу подключатся местные органы власти, которые являются собственниками данного электротранспорта», - сказал он.

В.ШАПОВАЛЕНКО добавил, что сегодня эта сфера находится в зоне ответственности местных органов власти, и «они должны думать о том, чтобы электротранспорт работал и выполнял свои функции, и смог в нынешних условиях конкурировать с частными предпринимателями, работающими на рынке перевозок».