«Укрзализныця» разрабатывает новые подходы к рекламе на железнодорожном транспорте.

Об этом сегодня на конференции по внедрению новых рекламных продуктов на железнодорожном транспорте Украины сообщила начальник отдела организации рекламно-информационной деятельности “Центр рекламы” «Укрзализныци» Галина ДОВГАНЧИН.

По ее словам, для улучшения взаимодействия с рекламодателями в «Укрзализныце» разработали целый ряд мер. Среди новых рекламных технологий — экспресс-ТV в дневных поездах, аудио-проект «Музыка украинской железной дороги», запуск журнала для распространения в поездах, который пока издан в тестовом режиме.

Как отметила Г.ДОВГАНЧИН, железнодорожный транспорт является достаточно привлекательным для рекламодателя, так как ежегодный пассажиропоток составляет около 520 млн человек — 10 млн еженедельно. При этом «Укрзализныця» - это 1364 станции, 126 основных вокзалов, более 7 тыс. пассажирских вагонов и т. п.

Как отмечалось на конференции, в вокзалах, на станциях есть возможность размещать постеры, печатные рекламные носители, видео-экраны, проводить промо-акции какой-либо продукции; непосредственно в вагонах можно также размещать постеры, буклеты, есть возможность видео, аудио-трансляции, распространения образцов акционной продукции. Также возможно брендирование железнодорожного оборудования как на вокзалах, так и в поездах — на постельном белье, посуде, ковровых покрытиях, подголовниках сидений.

По словам Г.ДОВГАНЧИН, в 2009 г. «Укрзализныця» перевыполнила поступления запланированных доходов от рекламы на 1,6%, по сравнению с 2008 г. «Это свидетельствует о том, что рекламная деятельность развивается, приносит прибыль. В этом году мы идем по плану, и уровень доходов будет не ниже прошлого года», - сказала она.

Как отметил начальник отдела по рекламно-информационной деятельности Юго-Западной железной дороги Вадим ДОВЖУК, особенно актуально внедрение новых рекламных возможностей, учитывая приближающийся чемпионат Евро-2012.

По его словам, к этому времени на ЮЗЖД планируется расширить возможности для пассажиров по использованию WI-FI технологий на главных вокзалах, кроме того, запланирована закупка новых вагонов на основные направления. Кроме того, «Укрзализныця» активно реконструирует свои вокзалы в рамках подготовки к Евро-2012, а это означает, что к реконструкции могут приобщаться и рекламодатели, желающие разместить рекламу своей продукции на обновляющихся площадях.