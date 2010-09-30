Железнодорожники завершают подготовку к зиме

Железнодорожная отрасль завершает подготовку к зимнему периоду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, по состоянию на 30 сентября осуществлена подготовка котельных, очищены станционные пути, стрелочные переводы. Железнодорожники завершили текущий ремонт и утеплили административные и служебные помещения, провели ремонт кровли, проверили отопительные, вентиляционные, системы тепло- и водоснабжения, осуществили ремонт компрессоров, снегоочистительной и снегоуборочной техники, устройств пневматической обдувки стрелок. К холодам для работников закуплено спецобувь и спецодежду.

К началу зимнего периода также предусмотрено провести различные виды ремонта 533 тягового подвижного состава железнодорожного транспорта, 14930 единиц грузовых вагонов, 4940 единиц пассажирских вагонов.

На железнодорожном транспорте планируется отремонтировать 2961 км железнодорожного пути, в частности, 458 км модернизировать, выполнить капитальный и средний ремонты пути на 1643 км, комплексно-оздоровительный ремонт на 848 км.

Уже отремонтировано 2329,2 км железнодорожного пути, что составляет 79% от плана: 347,2 км модернизировано, 1349,5 км отремонтировано капитальным и средним ремонтом, 732 км - комплексно-оздоровительным. Также отремонтировано 52% тягового подвижного состава железнодорожного транспорта, 92% грузовых вагонов, 15% пассажирских вагонов.

На 94% выполнен ремонт и оборудование стрелочных переводов пневмообдувкой и электрообогревом.

С начала года «Укрзализныця» для предприятий Минуглепрома перевезла 22 млн. 667 тыс. тонн энергетического угля, что на 23% превышает плановые показатели.