1 октября Киевский фуникулер возобновит работу после ремонта

1 октября Киевский фуникулер возобновит работу после профилактического ремонта.

Как сообщает КП «Киевпасстранс», проведение обязательных регламентных и ремонтных работ на фуникулере завершено. С 1 октября он будет работать в рабочие дни с 7.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 8.00 до 23.00.

Как сообщал УНИАН, ремонт начался 1 сентября. Работы выполняло КП «Киевпасстранс». Регламентные и ремонтные работы на фуникулере выполняются ежегодно для обеспечения его дальнейшей надежной эксплуатации.