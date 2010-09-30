Минтранс повысил ставки за аэронавигационное обслуживание воздушных судов

Министерство транспорта и связи повысило ставки платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины.

Об этом говорится в приказе министерства №669, зарегистрированном в Министерстве юстиции 24 сентября и размещенном на сайте министерства.

В частности, единичная ставка платы за услуги на маршруте повышена с 37,26 до 45,56 евро, единичная ставка платы за услуги на подходе и в районе аэропорта повышена с 5,88 до 7,56 евро.

При этом признан утратившим силу приказ Министерства транспорта и связи Украины от 24.07.2008 № 926 «Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины».

Справка УНИАН. За аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Украины, связанное с обеспечением организации воздушного движения на маршруте, а также на подходе и в районе аэродрома, взимается плата по установленным

ставкам. Ставки платы устанавливаются независимо от национальной

принадлежности ВС и формы собственности авиакомпании.

Размер платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию ВС в воздушном пространстве Украины, определяется по формуле в зависимости от

максимально разрешенной взлетной массы ВС, единичной

ставки платы и пр.