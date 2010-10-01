На Черниговщине открыт новый пункт пропуска через границу

С 1 октября начинается пропуск граждан через государственную границу на направлении между населенными пунктами Клюсы Щорского района Черниговской области (Украина) и Новый свет Климовского района Брянской области (Российская Федерация).

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда подполковник Александр ДУДКО.

По его информации, будут пропускаться граждане Украины, жители Городнянского, Щорского, Корюковского районов Черниговской области и Климовского и Стародубского районов Брянской области Российской Федерации, при наличии действительных паспортных документов и регистрационных отметок о проживании в этих районах. При этом транспортные средства пока пропускаться не будут.

Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 18.00 в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, по ходатайству местных органов государственной власти и самоуправления пропуск будет осуществляться в праздничные дни.

На указанном направлении запланировано строительство местного (упрощенного) пункта пропуска через государственную границу, согласно Договору между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации. С украинской стороны он уже построен и готов к эксплуатации, но, к сожалению, длительное время решение соответствующих органов о начале его работы не принимается. Российская сторона будет осуществлять пропуск мобильными пограничными нарядами.

Пропуск транспортных средств на этом участке границы осуществляется через международный автомобильный пункт пропуска "Сеньковка".