ПЖД к 21 октября завершит модернизацию направления Симферополь-Севастополь

Приднепровская железная дорога (ПЖД) к 21 октября т.г. завершит модернизацию железнодорожной инфраструктуры направления Симферополь-Севастополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Цель реконструкции – ускорение движения поездов, увеличение пропускной способности участка и повышение комфорта пассажиров в поездках. Работы по реконструкции начаты в июне.

В настоящий момент капитально отремонтированы 7 пассажирских платформ на перегонах и 7 – на станциях, еще 5 находятся в процессе обновления.

Отремонтировано более 50 км железнодорожного пути.

Также бригады ПЖД на участке Симферополь-Севастополь выполнили необходимый ремонт магистрального кабеля, реконструировали 5 переездов, заменили 4 стрелочных электропривода. Обновлены все приборы сигнализации, централизации и блокирования (СЦБ), продолжается реконструкция сетей электроснабжения и систем освещения посадочных платформ.

В целом в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры на направлении Симферополь–Севастополь планируется капитально отремонтировать 19 пассажирских платформ и 8 переездов, обновить разными видами ремонта 65,7 км пути, заменить все боковые пути и 19 стрелочных переводов. ПЖД также намерена модернизировать здания и сооружения на станциях Инкерман-1, Верхнесадовая, Сирень, Бахчисарай, Самохвалово, Почтовая и Чистенькая.