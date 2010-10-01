Клюев: Украина и Беларусь договорились активизировать трансграничное сотрудничество

Украина и Республика Беларусь достигли договоренностей об активизации приграничного и межрегионального сотрудничества.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ по итогам 19-го заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

По словам А.КЛЮЕВА, планируется проведение ярмарок белорусских производителей в пограничных регионах Украины, а также украинских производителей – в Беларуси.

Кроме того, по данным белорусской стороны, 12-15 октября состоится Национальная выставка Республики Беларусь в Днепропетровске, а в первом квартале 2011 года – большая выставка во Львове.

Белорусская сторона согласились с предложением Украины, чтобы в следующем году, когда Украина будет праздновать 20-ю годовщину независимости, 12 регионов Украины провели свои презентации в регионах Беларуси.

Также готовится к подписанию план мероприятий по активизации взаимодействия в рамках еврорегионов «Буг» и «Днепр».

Кроме того, участники заседания договорились активизировать работу недавно созданного украинско-белорусского делового совета.

В рамках обсуждения сотрудничества в отрасли транспорта участники заседания отметили увеличение объема как железнодорожных, так и автомобильных перевозок между Украиной и Беларусью.

На заседании были обсуждены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования и увеличения объемов перевозок грузов в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» и поезда «Зубр», в частности, по маршруту, который соединяет порты на Черном и Балтийском морях.

Участники встречи обсудили план совместных действий относительно совершенствования условий перевозок трансъевропейского транспортного коридора №9Б, включая его железнодорожную и автомобильную составляющие, а также перспективы реализации проекта по созданию воднотранспортного соединения Одер–Висла–Днепр.

Стороны договорились, что таможенные и пограничные службы двух стран проработают вопрос улучшения условий пересечения государственной границы между Украиной и Беларусью на соответствующих пограничных переходах, чтобы в будущем не допускать образования длинных очередей. Особенно это касается летнего периода.

Готовится к подписанию соглашение о развитии пассажирских перевозок, в частности, речь идет о развитии летних туристических перевозок.

Участники заседания договорились развивать сотрудничество в отрасли строительства в сфере энергосбережения и энергоэффективности строительных объектов. Специалисты двух стран также будут обмениваться опытом в сооружении больших объектов в рамках подготовки к международным спортивным соревнованиям, а также в строительстве высотных зданий. Кроме того, планируется сотрудничество в рамках программ модернизации жилищного фонда, а также строительства доступного жилья.

Среди прочего, достигнута договоренность о подписании в ближайшее время протокола о сотрудничестве в отрасли образования на 2010-2012 гг.