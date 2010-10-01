На УЗ за 8 месяцев повреждено почти 2 тыс. грузовых вагонов

За 8 месяцев 2010 года грузоотправителями и грузополучателями по железным дорогам Украины было повреждено 1977 грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечают в ведомстве, сложилась угрожающая ситуация с сохранностью грузовых вагонов из-за несоблюдения требований стандартов при выполнении грузовой работы на подъездных путях промышленных предприятий и в морских торговых портах.

Из указанного количества всего 733 вагона были повреждены при выполнении грузовых операций на предприятиях, обслуживающихся на Одесской железной дороге. Кроме того, на предприятиях, которые обслуживает Приднепровская железная дорога, повреждено 540 вагонов, Донецкая – 381, Львовская – 194, Юго-западная – 65, Южная – 64.

Основной причиной повреждений вагонов является нарушение технических условий при выгрузке грузов с помощью грейферных кранов, которую осуществляют преимущественно порта Украины, в частности, из-за превышения скорости опускания грейфера на груз, из-за зацепления ковшом пола, стенок и кузова, вследствие чего повреждаются люки, листы перекрытия и другие внутренние элементы конструкции вагона.

В связи с этим «Укрзализныця» призывает грузовладельцев обеспечить соблюдение технологии обработки вагона, которая исключает его повреждения, ведь в условиях роста объемов грузоперевозок обеспечивать все потребности экономики Украины в перевозках возможно лишь благодаря эффективному использованию имеющегося парка подвижного состава.