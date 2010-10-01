BMW отзывает 198 тысяч автомобилей из-за проблемы в тормозной системе

Германский автомобильный концерн BMW в пятницу заявил об отзыве 198 тысяч автомобилей BMW и Rolls-Royce Phantom из-за потенциальной проблемы в тормозной системе, сообщает агентство Bloomberg.

Отзыву подлежат автомобили BMW пятой, шестой и и седьмой серий, а также Rolls-Royce Phantom, стоимость которого начинается от $380 тысяч. Отзыв коснется автомобилей, выпущенных в период 2002–2010 годов. Отозванные автомобили пройдут диагностику и необходимый ремонт, чтобы предотвратить возможную утечку из тормозной системы.