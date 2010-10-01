Договор о создании украинско-российского авиационного СП должен быть подписан 24 октября

Договор о создании украинско-российского авиапромышленного совместного предприятия должен быть подписан 24 октября.

Об этом сообщил вчера министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе Международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ», сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики.

Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что долевое участие в СП будет паритетным: «50 на 50, половина украинской доли, половина российской. Предприятие будет заниматься продажей самолетов марки «Антонов», позиционированием их на внешних рынках, вопросами разработки новых технологических решений и продуктов».

Д.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что в результате создания предприятия украинская авиапромышленность не понесет убытков.

«Никакие материальные активы сегодня СП не передаются, и ноу-хау государство также не утратит. Конструкторская документация останется в собственности Украины», - добавил он.

По словам министра, он не видит обстоятельств, которые могли бы помешать подписанию договора.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».

30 июня т.г. первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил на пресс-конференции, что Украина не будет выступать в роли миноритария в создаваемом украинско-российском совместном предприятии по авиастроению.

«Мы никогда не будем миноритариями, по крайней мере, никогда даже на миноритариев не были похожи», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что Украина предложила России создать такое совместное предприятие с целью кооперации и координации совместных проектов в авиастроительной отрасли, разработки новых моделей самолетов, а также их последующего сбыта.

«Мы дали предложение создать совместное предприятие, которое будет заниматься координацией и кооперацией внутри как российского, так и украинского авиапрома, и заниматься разработкой новой техники и сбытом продукции, которую производят совместно как украинский, так и российский авиапромы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании совместного предприятия стороны будут сохранять полный контроль над своими активами.

«Все, что касается формы собственности, то, как она была, так она и остается», - отметил первый вице-премьер.