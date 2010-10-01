Киев и Минск подписали договор о поставках белорусских шин в Украину

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО по итогам 19-го заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества подписали протокол по итогам заседания комиссии и договор об условиях поставок шин белорусского производства в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, заседание состоялось 30 сентября в Минске.

Кроме того, министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА и министр внутренних дел Республики Беларусь Анатолий КУЛЕШОВ подписали протокол между правительствами двух стран о внесении изменений и дополнений в Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и Беларуси, которые работают за пределами своих стран. Эти изменения касаются в основном трудовой деятельности сотрудников государственных компаний.

Также соглашение о сотрудничестве подписали представители белорусской компании «Белкоммунмаш» и украинского ЗАО «Черниговский автозавод».

Участники заседания отметили улучшение структуры украинского экспорта за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности продукции машиностроения. В то же время зафиксировано некоторое снижение экспорта украинской металлургической продукции в Беларусь.

Кроме того, участники заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии обсудили перспективы углубления сотрудничества в агропромышленном комплексе. Так, белорусская сторона выразила готовность увеличить поставки украинской сельскохозяйственной продукции на свой рынок, в частности, речь идет о поставках кукурузы. Такая потребность в Беларуси вызвана развитием отрасли животноводства и, соответственно, ростом спроса на корма.