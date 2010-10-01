УЗ призывает партнеров уменьшить простои грузовых вагонов

«Укрзализныця» призывает своих партнеров рационально использовать грузовые вагоны и уменьшить простои в условиях дефицита подвижного состава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, железные дороги из-за нехватки грузовых вагонов и роста объемов грузов не могут выполнить перевозку всех имеющихся грузов.

Согласно сообщению, начиная с третьего квартала 2010 года, железные дороги Украины увеличивают среднесуточную нагрузку. В августе она выросла на 8,5% по сравнению с августом прошлого года, в сентябре – на 8,4% по сравнению с сентябрем 2009 года и на 3,3% – по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре железнодорожники ожидают увеличения на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 4,9% – по сравнению октябрем прошлого года.

«Однако эти цифры характеризуют лишь возможности железной дороги, фактическое же наличие груза на 20% больше», – отмечают в ведомстве.

Согласно сообщению, в условиях острого дефицита вагонов увеличивать объемы перевозок возможно только благодаря ускорению оборота вагонов, сокращению времени на нагрузку и выгрузку, уменьшению количества ремонтов. Однако не все грузоотправители это понимают, в связи с чем остро стоит проблема своевременной выгрузки вагонов.

К примеру, по состоянию на 30 сентября т.г. на подъездных путях предприятий Украины находилось 20 тыс. 377 вагонов, которые простаивают под грузовыми операциями более суток, в том числе 13 тыс. 777 полувагонов (наиболее востребованные вагоны).

При этом в ведомстве отмечают, что анализ за 8 месяцев текущего года свидетельствует об угрожающей тенденции увеличения времени простоя под грузовыми операциями. Среднее время пользования вагонами увеличилось на 2,2 часа (10,5%) и составляет почти сутки – 23,4 ч.

Практически все предприятия горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов не выполняют технологические нормы на грузовые операции, установленные едиными технологическими процессами работы подъездных путей и станций примыкания. Средний простой вагонов на предприятиях горно-металлургического комплекса составляет 37,1 ч, топливно-энергетического – 21 ч.

По данным «Укрзализныци», например, на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" среднее время пользования вагонами увеличено в 2 раза (на 65,6 часов) и составляет 134,52 ч, то есть 5,6 суток, на ОАО «Никопольский завод ферросплавов» – на 14,2 ч, до 49,26 ч, на Вольногорском ГМК – на 13,4 ч, до 40,5 ч, на ОАО «Меткомбинат им. Ильича» – на 12,3 ч, до 39,5 ч., на ОАО «Меткомбинат «Азовсталь» – на 12,5 ч, до 58,5 ч., на ОАО «Криворожский ЗРК” – на 10,2 ч, до 27,4 ч., на ГП "Криворожская ТЭС" – в 2 раза, до 21,75 ч, на ООО «Востокэнерго» Кураховская ТЭС – на 7,95 ч, до 23,32 ч, на Луганское ТЭС – на 8 ч, до 28,14 ч.

Кроме того, в морских портах за указанный период при уменьшении грузооборота на 2 тыс. вагонов время их использования увеличилось на 0,35 ч и составляет 7,15 ч. Однако в отдельных портах эти показатели значительно хуже. По данным ведомства, к примеру, Керченский МТП увеличил среднее время пользования вагонами на 5,18 ч. – до 16,81 ч, Феодосийский МТП – на 4,74 ч, до 10,15 ч, Белгород-Днестровский МТП – на 4,43 ч, до 19,3 ч.

Как подчеркивают в ведомстве, в условиях положительных темпов роста экономики государства и усиления дефицита подвижного состава крайне важным является эффективное и рациональное использование грузовых вагонов. Сейчас железные дороги имеют минимально необходимый для перевозок парк грузового подвижного состава, и неоправданные задержки вагонов на подъездных путях промышленных предприятий под грузовыми операциями негативно сказываются в первую очередь на обеспечении подвижным составом все возрастающих объемов перевозок грузов для всех базовых отраслей экономики государства.

В связи с этим «Укрзализныця» призывает пользователей рационально использовать вагоны на подъездных путях предприятий, выполнять грузовые операции в течение установленного нормами времени, сократить сроки пользования вагонами, равномерно отправлять продукцию в течение месяца и устранить причины простоя вагонов.