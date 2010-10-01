РЖД представила ТЭО строительства широкой колеи до Вены

Вчера, 30 сентября, в Братиславе в рамках заседания координационного совета по Транссибирским перевозкам президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир ЯКУНИН презентовал предварительные результаты технико-экономического обоснования строительства колеи шириной 1520 мм (широкая колея) до Вены .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

По его оценке, проект станет катализатором процесса сближения и эффективного взаимодействия железнодорожных систем с различной шириной колеи, а также укрепления внешнеэкономических связей между странами Европейского Союза, Россией и Азией. Для России реализация этого проекта означает расширение географии контейнерных перевозок с использованием Транссиба и реализацию транзитного потенциала страны.

Как отмечают в РЖД, обоснование инвестиций по проекту поручено консалтинговой компании Roland Berger Strategy Consultants, и в декабре 2010 года проект обоснования инвестиций поступит на утверждение акционерам совместного предприятия по созданию этого пути, которые будут принимать решение о дальнейших действиях.

Предполагается, что в 2011-2013 годах будет вестись разработка ТЭО и полного бизнес-плана, а также проектные работы. Как прогнозируют в РЖД, строительство новой линии может начаться в 2013-2015 годах. С 2016 года будет возможно осуществление коммерческих перевозок.

Как сообщал УНИАН, железнодорожные администрации и транспортные ведомства Украины, РФ, Словакии и Австрии разрабатывают проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены с 2007 года.

В мае 2009 года был подписан меморандум о создании с участием России, Украины, Словакии и Австрии совместного предприятия, которое приступило к работе в декабре 2009 года.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожной линии "Кошице – Братислава – Вена" позволит исключить перегрузку грузов на станции стыкования линий с разной шириной колеи - 1520/1435 мм, что обеспечит сокращение стоимости и времени доставки, а значит, и транспортной составляющей в конечной цене перевозимых товаров. Сквозная перевозка обеспечит европейским товарам более быстрый и легкий способ доставки на растущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран, использующих стандарт колеи 1520 мм.

Реализация проекта обеспечит также экономию оборотных средств грузовладельцев за счет двукратного сокращения сроков доставки грузов из Восточной Азии в Западную Европу по сравнению с морским маршрутом (с 28-30 до 13-14 суток).

Высвобождение оборотных средств составит в зависимости от стоимости перевозимого груза до 1000 долларов США с одного контейнера. Таким образом, реализация проекта должна принести существенные экономические выгоды всем его участникам.

К новой железнодорожной линии и терминалу тяготеют многие европейские страны: Словакия, Австрия, Чехия, Венгрия, Германия, Швейцария, Италия, Словения, Сербия и Хорватия.

Анализ расположения источников природных ресурсов и рынков сбыта готовой продукции в мировом масштабе показывает, что географическое расположение железнодорожного пространства с шириной колеи 1520 мм предоставляет огромный ресурс для развития перевозок грузов между странами Западной Европы и Восточной Азии.

Стандарт европейской ж/д колеи более узкий – 1435 мм, в отличие от принятых в странах СНГ 1520 мм. Из-за необходимости перестановки вагонов с одного на другой тип путей вагоны задерживаются на границах.