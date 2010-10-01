ПЖД запустит новый электропоезд повышенной комфортности Симферополь–Севастополь

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 21 октября этого года запустит новый электропоезд повышенной комфортности ЭПЛ2Т-032 производства «Лугансктепловоз» на направлении Симферополь–Севастополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По данным пресс-центра, также на данном направлении будут заменены три пассажирских электропоезда на капитально отремонтированные составы.

Согласно сообщению, 30 сентября т.г. начато постепенное возобновление движения пригородных электропоездов между Симферополем и Севастополем, сокращенное из-за проведения модернизации железнодорожной инфраструктуры на данном направлении.

Отметим, с июня т.г. между Симферополем и Севастополем курсировали две пары электропоездов из семи пар, указанных в расписании.

В связи с ускорением движения на данном железнодорожном участке расписание движения пригородных поездов будет откорректировано. После окончательной модернизации пути электрички смогут преодолеть расстояние между Симферополем и Севастополем за 1 час 40 мин. вместо 2 часов 20 мин.