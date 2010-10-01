Янукович 4 октября снова поедет в Россию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по приглашению Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 4 октября 2010 года осуществит рабочий визит в г. Геленджик Краснодарского края Российской Федерации для участия в первом Украинско-российском межрегиональном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, по его словам, это мероприятие организовано во исполнение договоренностей, достигнутых главами обеих государств во время встречи 21 апреля 2010 года в Харькове, а также третьего заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Планируется, что участники форума – руководители министерств и ведомств Украины и России, руководители регионов двух стран, представители бизнес структур – обсудят действенные механизмы углубления украинско-российских межрегиональных связей, в частности вопрос совместной реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как отметил заместитель главы АП, в Геленджике предусматривается обмен мнениями относительно перспектив сооружения транспортного мостового перехода через Керченский пролив, строительства скоростной автомобильной дороги Москва–Харьков–Симферополь, объектов транспортной, спортивной, туристической инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года в Украине и зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Отдельное внимание будет уделено вопросам транспортных коридоров, развитию кооперации, упрощению процедур лицензирования и оформления разрешительных документов для осуществления экспортно-импортных операций.

В рамках работы форума состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, во время которой глава Украинского государства намерен обсудить со своим коллегой широкий спектр двусторонних отношений, в первую очередь – состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, будет продолжен диалог, который президенты начали в Глухове 17 сентября, о пограничном сотрудничестве, в частности вопросах обустройства пунктов пропуска через границу и усовершенствования процедур ее пересечения.