Минтранссвязи уволило начальника Измаильского порта Котельного

Министерство транспорта и связи Украины уволило начальника Измаильского морского торгового порта Валентина КОТЕЛЬНОГО.

Как сообщили УНИАН в министерстве, соответствующий приказ подписан 27 сентября.

В.КОТЕЛЬНЫЙ уволен в связи с окончанием контракта.

При этом В.КОТЕЛЬНЫЙ назначен исполняющим обязанности начальника Измаильского порта.

Справка УНИАН. Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья между 92 и 94 км Дуная. Благодаря своему выгодному расположению Измаильский порт является перекрестком важных торговых путей, связывающих страны Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки с дунайскими странами Западной Европы и странами СНГ.

Перерабатываемые грузы: железорудное сырье, уголь, кокс, черные и цветные металлы, ферросплавы, бумага, целлюлоза, удобрения, пилолес и круглый лес, а также прочие генеральные грузы в мешках, пакетах, биг-бегах.

Причалы имеют глубины от 3,5 до 7,0 м. Общая длина оборудованных причалов - 2666 м. Максимальная грузоподъемность портальных кранов - 40 т. Порт принимает суда максимальной длиной 150 м, шириной 30 м и осадкой 7 м.

Навигация круглогодичная.