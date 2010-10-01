Возобновил движение дизель-поезд Одесса–Кишинев

Сегодня возобновил движение дизель-поезд международного сообщения Одесса–Кишинев.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Одесской железной дороги (ОЖД).

Согласно сообщению, в составе дизель-поезда пять вагонов с жесткими местами для сидения, в одном из вагонов установлены барная стойка и телевизор.

Отправленный из Кишинева в 07.00 поезд пять часов спустя, в 12.05, прибыл в Одессу, сделав лишь одну остановку на территории Украины – в пограничном селе Кучурганы Раздельнянского района. Прежняя остановка в самом райцентре Раздельная отменена в связи с тем, что, как пояснили в управлении ОЖД, именно до станции Раздельная может образоваться основной пассажиропоток на этот поезд. Таким образом, билеты продаются только до станций Кучурганы и Одесса.

Из Одессы поезд отправляется в 15.30 и прибывает в Кишинев в 20.50.

Напомним, грузовое и пассажирское железнодорожное движение через Приднестровье было полностью остановлено 4 марта 2006 года, после введения властями Украины и Республики Молдова новых правил прохождения грузов через молдовско-украинскую границу, предусматривающих обязательное наличие у приднестровских товаров молдавского таможенного оформления. Власти непризнанного Приднестровья расценили это совместное решение как экономическую блокаду Приднестровья и блокировали железнодорожное движение через регион.

В августе т.г. состоялось обсуждение транспортной проблемы между премьер-министром Молдовы Владом ФИЛАТОМ и лидером Приднестровья Игорем СМИРНОВЫМ при посредничестве представителей Евросоюза.

Возобновление с 1 октября т.г. пассажирского сообщения между Одессой и Кишиневом, а также грузовых железнодорожных перевозок через территорию Приднестровья предусмотрено временным соглашением, подписанным в сентябре т.г. главами администраций железных дорог Молдовы, Украины и России.