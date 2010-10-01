Нелегальные мобильные отключат после введения в эксплуатацию оборудования у всех операторов

Нелегально ввезенные в Украину мобильные телефоны не будут отключаться до введения в эксплуатацию необходимого оборудования у всех операторов мобильной связи.

Об этом говорится в опровержении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) на сообщения в СМИ по поводу того, что такие телефоны не будут отключаться вообще. Текстом опровержения располагает УНИАН.

«Некоторые средства массовой информации… распространили информацию о том, что, якобы, отменяется отключение незаконно ввезенных в Украину, так называемых, "серых" мобильных телефонов» со ссылкой на заявление председателя НКРС Владимира ОЛИЙНИКА, - говорится в опровержении НКРС.

В связи с этим, в комиссии отмечают, что высказывание В.ОЛИЙНИКА подано «в искаженном виде», чем вводятся в заблуждение национальные операторы мобильной связи и миллионы читателей.

«Сущность позиции НКРС заключается в том, что "серые" мобильные телефоны не будут отключаться до введения в эксплуатацию необходимого оборудования у всех операторов мобильной связи», - говорится в опровержении НКРС.

В НКРС также сообщили, что в настоящее время комиссия совместно с другими органами власти продолжает работу, которая определена законами Украины и направлена на наведение порядка на рынке мобильных телефонов и защиту прав потребителей на получение качественных услуг мобильной связи. Процедура отключения мобильных телефонов должна быть проведена только в определенном законом порядке и ни в коем случае не должна задевать интересы пользователей мобильной связи.

В первую очередь, меры НКРС направлены на недопущение подключения «сомнительных» мобильных телефонов, которые отсутствуют в обобщенной базе данных ИМЕИ-кодов (эту базу ведет Украинский государственный центр радиочастот – УНИАН). Практические действия НКРС направлены на совершенствование порядка ввоза радиоэлектронных средств, к которым принадлежат и мобильные телефоны, с целью преодоления предпосылок контрабанды таких товаров в Украине, - говорится в документе.

Что касается порядка учета кодов ИМЕИ мобильных телефонов, «то его НКРС не отменяла и отменять не собирается», - отмечается в опровержении.

Согласно документу, «процесс построения намеченной системы регулирования использования лишь легальных мобильных телефонов приближается к логическому завершению» - НКРС получено уверение от всех операторов мобильной связи о готовности в конце года установить устройства идентификации конечного оборудования (EIR) на своих сетях. Это является последним шагом на пути запуска в автоматизированном режиме системы, которая окончательно решит проблему использования на сетях сотовой связи Украины лишь легально ввезенных мобильных телефонов.

Кроме того, на сегодняшний день подготовлены изменения к законодательству, согласно которым будет вводиться дополнительная маркировка мобильных телефонов как комплексное мероприятие контроля за обращением радиоэлектронных средств, в частности мобильных телефонов, в координации с несколькими центральными органами исполнительной власти. По мнению специалистов, это окончательно устранит возможность появления нелегальных «мобилок» на рынке Украины, отмечает НКРС.