Порт «Южный» за 9 месяцев увеличил грузоперевалку на 25,8%

За январь-сентябрь 2010 г. в порту «Южный» перевалено 4 млн. 935,3 тыс. тонн грузов, что на 25,8% больше, чем за 9 месяцев 2009 г., когда перевалка составила 3 млн. 924 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в порту.

При этом собственными силами предприятия обработано 3 млн. 349,7 тыс. тонн грузов против 3 млн. 6,3 тыс. тонн за аналогичный период 2009 г. (на 11,4% больше).

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2010 года грузооборот порта «Южный» составил 13 млн. 199,7 тыс. тонн. против 13 млн. 148,5 тыс. тонн за аналогичный период 2009 года.

Всего в 2010 году у причалов порта обработано 538 судов и 101 тыс. 7 полувагонов.

Справка УНИАН. Грузооборот – совокупный объем грузов, обработанных на собственных причалах порта, включая грузы, переваленные другими операторами на причалах порта.

Грузопереработка – объем грузов, обработанных собственными силами на причалах порта.

В итоговые показатели порта не входят объемы грузов, обработанных на не принадлежащих порту причалах, которые находятся в акватории порта («Трансинвестсервис», МНТ «Пивденный», ООО «Бориваж» и ООО « Трансбункер-Южный»).