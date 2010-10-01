Винницкая область намерена наладить авиасообщение с Россией

Руководство Винницкой области рассматривает вопрос об авиационном сообщении с Россией.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

«Многие украинцы работают на вахте в Тюмени, на нефтяных разработках, на газовых месторождениях, и в целях перевозки рабочих может быть использован винницкий аэропорт», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции и принимавший участие в переговорах с российской стороной директор коммунального предприятия «Аэропорт Винница» Ярослав МАЗУРЕЦ отметил, что обе стороны пришли к соглашению о необходимости открытия такого рейса.

«Уже сегодня готовится договор с украинской компанией, которая является дочерним предприятием "ЮТэйр ", о предоставлении услуг в аэропорту, и после этого будет уже непосредственно изучаться вопрос о полетах на Россию. Мы планируем начать с Москвы и разворачивать маршруты в направление Урала», - сказал Я.МАЗУРЕЦ.

Он добавил, что существует большая заинтересованность в том, что многие украинцы ездят на вахту именно в Заполярье, в Тюмень, Сургут, и это также может быть одним из предметов для обсуждения и сотрудничества.

В некоторых областях РФ до 60% населения Уральского региона - это украинцы, или выходцы из Украины.

Как сообщал УНИАН, 28-29 сентября 2010 г. в Екатеринбурге состоялся Украинско-российский межрегиональный форум. В составе украинской делегации на форуме присутствовал глава Винницкой ОГА Николай ДЖИГА, директор коммунального предприятия «Аэропорт Винница» Ярослав МАЗУРЕЦ, генеральный директор концерна «Подолье» Тимофей ГИРЕНКО и директор ЧП «Кряж» Игорь КУШНИР.

Справка УНИАН. Авиакомпания "ЮТэйр" - ведущий перевозчик на маршрутах между Россией и Украиной. "ЮТэйр" выполняет рейсы из Москвы в Донецк, Львов, Луганск, Николаев, Симферополь, Харьков, а также из Сургута в Киев.

Новое общество группы "ЮТэйр" - "ЮТэйр-Украина" - создано в сентябре 2008 года. Осенью 2009 года получен сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины №229. Авиакомпания выполняет как регулярные, так и чартерные перевозки, отдельное её подразделение будет осуществлять техническое обслуживание флота.