К Евро-2012 вдоль дорог построят свыше 200 мест для отдыха

В Украине к футбольному чемпионату Евро-2012 вдоль автодорог международного, национального и регионального значения запланировано построить свыше 200 рекреационных объектов, которые станут местами отдыха для гостей государства и украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ШЕРШУН на выездной коллегии Госкомлесхоза в Житомирской области.

По его словам, "эти рекреационные объекты также будут способствовать предотвращению возникновения пожаров в лесах".

С этой целью Н.ШЕРШУН издал соответствующее поручение, согласно которому каждое лесохозяйственное предприятие отрасли обязано построить по одному такому рекреационному объекту.

В частности, до 20 октября этого года вдоль автомагистрали "Киев-Ковель-Ягодин" должны обустроить 11 рекреационных пунктов лесохозяйственные предприятия Киевского, Житомирского и Ривненского облуправления лесоохотничьего хозяйства.

Также вдоль трассы "Киев - Харьков - Довжанский" предприятия Киевского, Полтавского, Харьковского, Луганского и Донецкого облуправлений возведут 9 таких пунктов. Подобные пункты построят и вдоль автодороги "Киев - Чоп" и "Киев - Одесса".

В других областях силами лесохозяйственных предприятий также будут построены рекреационные площадки возле дорог. Все они будут обустроены местами для парковки автомобилей, мангалами для разжигания костра, туалетами, мусорными баками и пр.