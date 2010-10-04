Херсонская ОГА планирует построить новый мост через Днепр

Херсонская облгосадминистрация совместно с Государственной службой автомобильных дорог разрабатывают проект строительства автобана "Киев – Кировоград – Херсон – Симферополь – Керчь".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Согласно сообщению, проект также включает в себя строительство параллельно с автомагистралью скоростной железной дороги и нового автомобильно-железнодорожного моста чрез Днепр.

В ближайшее время планируется начать работу над технико-экономическим обоснованием проекта.