Херсонская ОГА планирует построить новый мост через Днепр
13:22, 04 октября 2010Транспорт/Связь
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Херсонская облгосадминистрация совместно с Государственной службой автомобильных дорог разрабатывают проект строительства автобана "Киев – Кировоград – Херсон – Симферополь – Керчь".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.
Согласно сообщению, проект также включает в себя строительство параллельно с автомагистралью скоростной железной дороги и нового автомобильно-железнодорожного моста чрез Днепр.
В ближайшее время планируется начать работу над технико-экономическим обоснованием проекта.
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