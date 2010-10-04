Украина планирует построить 380 км дорог в следующем году

В Украине планируется построить 380 километров дорог в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ в Ялте.

«В следующем году (будут построены) 380 километров абсолютно новых дорог», - сказал он.

В частности, сообщил вице-премьер, будет построена дорога между трассой «Киев – Чоп» и Трускавцом. По его словам, она позволит за час добраться от львовского аэропорта до Трускавца.

В будущем планируется строить в год до 700 км новых дорог.

«По поручению Президента разрабатывается национальная концепция сразу с источниками финансирования. Вы знаете, мы отменяем ежегодный транспортный сбор и вводим акцизный. Это позволит нам аккумулировать 4 млрд. долларов в год. 1 миллиард Украина тратит на эксплуатацию автомобильных дорог, (остается) 3 млрд. ресурса, и мы ведем переговоры с мировыми банками. Это позволит нам до 700 км новых дорог строить ежегодно», - сказал вице-премьер.

Планируется, что такая программа начнет работать в 2012 году.