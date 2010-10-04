Украине нужно развивать мобильный Интернет - эксперт

Украине нужно развивать инфраструктуру для доступа в Интернет с мобильных устройств, чтобы не отстать от развитых стран. Такое мнение выразил президент инвестиционного фонда Icon Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ в субботу на форуме YES в Ялте, передает корреспондент УНИАН.

«Мне кажется, что интернет–рынок и интернет-инфраструктура – это один из ключевых элементов для движения вперед, это возможности для малого и среднего бизнеса, образования. обучения. Если этого не будет, наши дети не смогут соревноваться с людьми, которые выросли на мобильных интернет-технологиях», - сказал эксперт.

Так, по его словам, Украина отстает по развитию интернет-технологий для мобильных устройств. «Лишь 18 процентов широкополосный доступ по сравнению с гораздо более высокими цифрами в других странах», - отметил К.ДМИТРИЕВ.

Он сообщил, что интернет-рынок за границей развивается очень активно. «Буквально за полтора года 85 миллионов людей купили iPod и iPad. Эти мобильные устройства практически в пять - шесть раз адаптируются обществом, чем десктоповые компьютеры. Десктопов было порядка одного миллиарда. Мы ожидаем, что мобильных устройств будет порядка 10 миллиардов – это сумасшедшая революция, которая происходит в мире сейчас», - сказал президент Icon Private Equity.

Он подчеркнул, что новые мобильные устройства в основном используются для передачи информации.

«Обычный телефон используется на 70 процентов для голосовых звонков. На iFone голос – только 45 процентов, остальное – это данные. В результате требования по передаче данных возрастут в ближайшие 4 года в 40 раз», - сказал бизнесмен.

К.ДМИТРИЕВ отметил, что для Украины существует опасность отстать, причем «настолько сильно, что потом невозможно будет догнать».

«Надо слово «инновация» применять к конкретным проектам, которые могут революционизировать страну. Интернет-проникнование – это один из них», - добавил эксперт.

Форум, организованный Ялтинской Европейской Стратегией, который проводится уже в седьмой раз, собрал известных украинских и зарубежных политиков, а также бизнесменов.