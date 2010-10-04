"Паллада" и "Изумруд" разрабатывают новую технологию строительства доков

Херсонский государственный завод "Паллада" и центральное конструкторское бюро "Изумруд" разрабатывают новую технологию строительства доков, которая даст возможность сократить их себестоимость и срок строительства на 10-15%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Кроме того, до конца текущего на заводе "Паллада" будет введена новая линия по обработке металла, что даст возможность в 3-5 раз сократить время на его резку. Также до конца года планируется завершить модернизацию плавучего дока проекта 1760 КР грузоподъемностью 8,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Херсонский государственный завод "Паллада" является крупнейшим производителем плавучих доков в стране. Основан в 1936 г, в 1977 г вошел в состав Херсонского судостроительного производственного объединения в качестве самостоятельного структурного подразделения. Свое нынешнее название, полную юридическую и хозяйственную самостоятельность Херсонский государственный завод "Паллада" приобрел в 1998 году.

ЦКБ "Изумруд" (Херсон) с 1958 года занимается проектированием морских транспортных, вспомогательных, научно-исследовательских и других судов, кораблей, доков и других плавучих сооружений всех классов и назначений.