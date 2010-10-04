В Хмельницком в троллейбусах внедряется система "Ориент-транс"

В 16 троллейбусах Хмельницкого городского коммунального предприятия "Электротранс" внедрена автоматическая система "Ориент-транс" для оповещения пассажиров о названии текущей и следующей остановки через громкоговорители в салоне, а также о номере маршрута через внешний громкоговоритель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления транспорта и связи городского совета Петр КУЗЬМИН.

По его словам, автоматическая система "Ориент-транс" предназначена для установки в общественном транспорте и разработана на высполнение комплексной городской программы "Забота" в городе Хмельницком на 2007-2011 годы Хмельницким ООО "Реноме" в сентябре 2008 года.

При финансовой поддержке благотворителей, чей взнос составил 40 тыс. грн., в середине августа закончена установка 16 систем "Ориент-транс" на троллейбусах, которые работают на маршрутах: № 8, 13, 11, 11-а, 7, 7-а.

"Работа будет продолжена и развита. На средства предприятия "Электротранс" до конца года предполагается ежемесячно устанавливать в троллейбусах по одной системе "Ориент-транс». В дальнейшем планируется сосредоточить внимание не только на озвучке, но и перейти при помощи этой системы на диспетчеризацию и отслеживание транспортных средств по маршруту", - отметил П.КУЗЬМИН.