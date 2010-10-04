НКРС утвердила проект Расчетных такс

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла за основу проект Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынках телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В документе предусмотрены расчетные таксы за доступ к сетям операторов, которые занимают монопольное положение на соответствующих рынках завершения соединения в фиксированных и мобильных сетях при предоставлении услуг местной, междугородной, входной международной телефонной связи и мобильной связи.

Так, расчетные таксы за доступ к сетям фиксированной телефонной связи установлены в размерах 2 коп./мин. и 25 коп./мин. за местное и за междугородное завершение соединений, соответственно. Такса за завершение соединений на сетях мобильной связи определена единой независимо от происхождения трафика (с фиксированных или мобильных сетей) и составляет 36 коп./мин.

Плата за услугу завершения входных международных соединений на сетях оператора-монополиста является предельной, она составляет $0,08 за минуту и может быть уменьшена по взаимной договоренности операторов телекоммуникаций.

«Принятие настоящего документа позволит операторам во время заключения соглашений избегать спорных вопросов относительно коммерческих условий завершения соединений на их сетях», - говорится в сообщении.

Решение НКРС в установленном законодательством порядке будет обнародовано на веб-сайте комиссии для общественного обсуждения.

Как известно, в июне текущего года АМКУ определил ряд операторов связи, как занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке интерконнекта: "Киевстар", "МТС-Украина", "Астелит", "Украинские радиосистемы", "Голден Телеком", "Интертелеком", "Телесистемы Украины" и "Укртелеком".