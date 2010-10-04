Вопрос продления лицензии «Укртелекому» решает рабочая группа – НКРС

Вопрос продления лицензии «Укртелекома» на предоставление услуг междугородной и международной связи решается рабочей группой.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН официальном комментарии Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) по поводу сообщений в СМИ о законности деятельности «Укртелекома».

«Правовая коллизия, которая возникла в связи с необходимостью продления лицензии ОАО «Укртелеком» на предоставление услуг междугородной и международной связи (ч. 8 ст. 49 Закона «О телекоммуникациях») решается рабочей группой с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти в пределах компетенции и в соответствии с законодательством Украины», - говорится в сообщении НКРС.

При этом в комментарии указывается, что в некоторых СМИ была распространена информация относительно законности деятельности ОАО «Укртелеком».

По этому поводу НКРС сообщает, что статьей 38 Закона Украины «Об информации» определенно, что информация, созданная организациями (юридическими лицами) или приобретенная ими другим законным способом, является собственностью этих организаций, а сведения, которые находятся в пользовании или распоряжении отдельных юридических лиц распространяются только по их желанию. Одновременно, статьей 10 Закона Украины «Об информации» установлено, что реализация права на информацию не должна нарушать права и интересы юридических лиц. А, в соответствии со статьей 20 части 8 Закона Украины «О телекоммуникациях» определенно, что в отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями НКРС представляет ее председатель.

«Искажение информации по этому поводу может навредить имиджу компании», - говорится в комментарии НКРС.

Справка УНИАН. Срок действия лицензий на оказание услуг международной и междугородней телефонной связи «Укртелекома» истек 19 сентября 2010 года – компания должна переоформить или получить новые лицензии на предоставление этих услуг.

Правовая коллизия заключается в том, что единая лицензия на оказание услуг международной и междугородной связи была получена компанией в 2004 году, после чего были введены отдельные лицензии на услуги международной и междугородной связи (стоимостью в общей сложности более 18 млн грн – в расчете на всю Украину), что формально не позволяет переоформить старую лицензию (за 30% от полной стоимости). С этим вопросом и должна разобраться специальная рабочая группа.

По обнародованным в некоторых СМИ данным, «Укртелеком» подал в суд на НКРС из-за непереоформления лицензии.