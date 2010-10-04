ЮЖД приобретет два скоростных межрегиональных поезда

К июню 2012 года Южная железная дорога (ЮЖД) на основе конкурсных торгов приобретет 2 скоростные межрегиональные поезда. Такое решение принято на очередном заседании инвестиционного комитета «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, кроме того, на заседании речь шла о закупке услуг по модернизации при капитально-обновительном ремонте пассажирских вагонов для Львовской железной дороги. Предусматривается до 20 декабря 2010 года обновить 8 пассажирских вагонов для продолжения срока их эксплуатации на 15 лет и увеличения межремонтного пробега до 450 тыс. км.

Также инвестиционный комитет рассмотрел вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения на участке Рядовая – Грекувата Криворожской дирекции железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги с реконструкцией аварийного моста 27 км. Завершить полный комплекс работ с перекрытием новыми рельсами планируется в марте 2011 года. Это позволит значительно сократить время прохождения поездов, которые сейчас двигаются в объезд станции Грекувата, а также создаст возможность для осуществления капитального ремонта аварийного моста.

Справка УНИАН. Инвестиционный комитет «Укрзализныци» был образован в марте 2010 года с целью оценки технико-экономической эффективности проектов, которые подлежат финансированию за счет привлеченных средств, а также целесообразности включения в долгосрочные, среднесрочные и ежегодные планы объектов капитального строительства, модернизации и приобретения основных средств.