Укрзализныця внедрит систему GPS мониторинга на участке Одесса-Колосовка

Инвестиционный комитет «Укрзализныци» решил внедрить систему GPS мониторинга на участке Одесса-Колосовка Одесской железной дороги.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, такое решение было принято на очередном заседании постоянно действующего комитета.

Согласно сообщению, использование координатно-временной информации со спутников ГЛОНАСС/GPS совместно с системой дифференциальной координации позволит определять в режиме реального времени местонахождения локомотивов на перегонке и станции, а также повысить эффективность перевозочного процесса и безопасности движения поездов. На сегодня Одесская железная дорога начала работу по разработке и внедрению систем эксплуатации локомотивов на основе спутниковых технологий, разработке электронных схем участка Одесса-Сортировочная – Колосовка и электронной схемы ст. Одесса-Сортировочная для внедрения тренинговой системы.

Система обеспечивает выдачу голосовых постоянно действующих предупреждений согласно приказу начальника Одесской железной дороги, а также аудиозапись информации о переговорах по радиостанции в кабине машиниста локомотива. Кроме голосовых сообщений есть возможность выведения дополнительной звуковой или визуальной информации для машиниста.

Как отмечается в сообщении, систему GPS мониторинга с октября 2009 года одесские железнодорожники в опытном режиме испытывают на участке Арциз – Березино и уже получили позитивный результат.