“Укрзализныця» готовится обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов в зимний период. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, железные дороги Украины завершают подготовку к зимнему периоду

Отмечается, что для своевременного реагирования и борьбы с ненастьем на всех железных дорогах созданы оперативные штабы, в которых установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений.

На начало октября к работе в условиях зимы готовы 128 снегоочистительных и 99 снегоуборочных машин. Также подготовлено 14 078 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувом, и 161 компрессор, еще 2 151 стрелочный перевод оборудованный электрообогревом. В хозяйстве электрификации и электроснабжения проводятся комплексные проверки состояния контактной сети.

В 360 помещениях структурных подразделений железных дорог произведен внутренний и внешний ремонт. Кроме этого, они утеплены, проверены отопительные и вентиляционные системы, системы тепло- и водоснабжения. Во всех структурных подразделениях создается зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования. К перечню необходимых мер входит, в частности, и закупка спецобуви и спецодежды для работников железной дороги.

Кроме того, молодые специалисты, которые впервые будут работать в холода, — закрепленные за опытными наставниками и прошли специальное обучение.