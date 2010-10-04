Кабмин уравнял в стоимости лицензии на IP- и фиксированную телефонию

Правительство изменило плату за выдачу отдельных лицензий фиксированной связи.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министоров №890 от 29 сентября 2010 года «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению КМУ от 16 июня 2004 г. № 773», обнародованном на сайте Кабмина.

В частности, значительно выросла стоимость лицензий на IP-телефонию. Правительство исключило положение в постановлении №773, согласно которому, в случае использования только технологии IP-телефонии (технология с коммутацией пакетов) плата за лицензии по предоставлению услуг международной и междугородной связи составляла 6% платы за выдачу соответствующей лицензии для обычной фиксированной телефонии (технология с коммутацией каналов). Отметим, что плата за лицензию на предоставление услуг международной связи (на всю Украину) составляет 8,993 млн. грн., междугородной – 340 тыс. грн. (на один регион). Таким образом, стоимость таких лицензий сегодня не зависит от используемой технологии для оказания соответствующих услуг.

Постановлением №890 также изменены условия оплаты за выдачу лицензий на предоставление в аренду каналов международной связи – теперь такая лицензия выдается только на всю Украину (ранее можно было получить лицензию на один или несколько регионов), и стоимость такой лицензии составляет 918 тыс. грн. (ранее стоимость лицензии на один регион составляла 34 тыс. грн.).

Условия оплаты лицензий на предоставление в аренду каналов междугородной и местной связи остались без изменений – стоимость лицензий составляет 34 тыс. грн., и лицензиат может получать лицензию на один или несколько регионов.

Правительство также изменило условия выдачи лицензии на предоставление услуг междугородней фиксированной телефонной связи: стоимость лицензии осталась без изменений – 340 тыс. грн., однако теперь такие лицензии должны выдаваться заявителю не менее чем на два региона.

В постановлении №890 также из списка лицензируемых видов деятельности исключена услуга "аудиотекс".