Запущен проект строительства моста через Керченский пролив

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о начале практической реализации проекта по строительству моста «Керчь-Кавказ» через Керченский пролив.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась сегодня по результатам проведения первого Украинско-российского межрегионального экономического форума в городе Геленджик Краснодарского края РФ.



«Он (проект по строительству моста через Керченский пролив – УНИАН) уже запущен в реальном времени. Определены сроки изыскательских работ. То, что этот проект нужен, и то, что он пойдет, в этом нет никаких сомнений», - выразил уверенность Президент Украины.



В свою очередь, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что строительство этого моста является большим и технологически сложным проектом.



«Мы договорились создать специальную рабочую группу, которая сейчас оценит, что нужно делать и подготовить техническое задание», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.



Он также сообщил, что лишь одни проектировочные работы займут не менее года.



«Ну, а потом будем быстро работать», - подчеркнул Президент РФ и выразил предположение, что наиболее приемлемым сроком строительства этого моста будет 2014 год – до начала проведения Олимпиады в Сочи.