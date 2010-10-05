АвтоВАЗ вышел из убытков. Выручка выросла на 38,4%

11:15, 05 октября 2010
Транспорт/Связь
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Российский автогигант Автоваз получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 3,06 млрд. рублей в первом полугодии 2010 года против убытка в 19,6 млрд. рублей годом ранее, сообщила компания во вторник, сообщает k2kapital.

Выручка автоконцерна выросла на 38,4% до 61,98 млрд. рублей.

Затраты Автоваза увеличились на 26,3% до 55,8 млрд. рублей.

 

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