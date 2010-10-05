Регистрация кириллических доменов в com.ua и kiev.ua начнется 19 октября

Регистрация IDN - кириллических доменов в com.ua и kiev.ua в Украине начнется 19 октября 2010 года. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер». Как ранее сообщал УНИАН, что компания Хостмастер, совместно с инициативной группой Партнеров, занималась разрабаткой процедуры делегирования IDN в доменах com.ua и kiev.ua с целью максимально минимизировать количество случаев киберсквоттинга и обеспечить защиту прав и законных интересов конечных пользователей.

Процедура ввода IDN доменных имен будет проходить в три этапа. На всех этапах будет проводиться проверка заявленного к регистрации доменного имени на соответствие требованиям регистрации IDN доменов, разработанных согласно международным стандартам и направленных на предотвращение такого негативного явления как фишинг.

На первом этапе кириллические доменные имена IDN в com.ua и kiev.ua смогут зарегистрировать владельцы словесных кириллических торговых марок и общеизвестных знаков при предъявлении соответствующих документов. Процедура первого этапа приоритетной регистрации IDN аналогична существующим требованиям и условиям делегирования доменов в .UA и продлится с начала регистрации IDN до 17 ноября 2010 года.

На втором этапе (с 19 ноября до 19 декабря 2010 года), IDN делегируются регистрантам, которые изъявили желание зарегистрировать IDN на срок, равный 10 годам. На этом этапе приоритетной регистрации действуют условия и требованияя делегирования доменных имен, существующие для доменов .com.ua и .kiev.ua соответственно.

Третьим этапом станет свободная регистрация IDN. Регистрация будет доступна всем желающим с 21 декабря 2010, и ничем не будет отличаться от регистрации доменов .com.ua и . kiev.ua соответственно.

Право делегирования IDN предоставляется компаниям-регистраторам, подписавшим соответствующее Соглашение с учетом разработанной процедуры регистрации IDN доменных имен.

Как сообщал ранее УНИАН, быстрый рост количества пользователей Интернет в остальной части мира в последние несколько лет заставил Интернет эволюционировать, предоставив надёжную поддержку неанглоязычных доменных имен.

Это не только более удобно - в имени домена использовать родной язык, но и решает проблему исчерпания доменных имён, открывая новые возможности для продвижения своих товаров и услуг, а закрепляет индивидуальность личности или компании.

Регистрация доступна всем желающим и ничем не отличается от регистрации обычного домена. Никаких особых условий регистрации для пользователей, уже владеющих популярными доменами на латинице, не предусмотрено.

Домен IDN имеет две формы представления: имя записывается "обычными" символами (Unicode), например, їжачок.pl.ua); имя записывается ASCII-символами для внутреннего представления имени в системе DNS (xn--80alnp8bxf.pl.ua) Эта форма также имеет название ACE (ASCII Compatible Encoding).

Имя, которое пользователь вводит в адресной строке, автоматически преобразуется броузером в символы, соответствующие кодировке ASCII и допустимые к использованию в обычной системе DNS. Преобразованное доменное имя снабжается специальным префиксом "xn--", который показывает, что оно состоит из символов национальных алфавитов.

К стандартному набору символов ([a-z 0-9-]) добавляются символы кириллического алфавита в нижнем регистре. Украинский символ "`" (апостроф, как в слове "м`ясо") не применяется в доменных именах.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.