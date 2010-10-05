“Укрзализныця” подготовила к зиме почти 2400 пассажирских вагонов

Состоянием на 4 октября для пиковых зимних пассажирских перевозок железнодорожники подготовили 2388 вагонов, из них 1822 оборудованы системой электро- и комбинированного отопления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 527 пассажирских вагонов подготовила Приднепровская железная дорога, Юго-Западная, – 462, Львовская – 389, Донецкая – 355, Южная – 345 и Одесская – 310 вагонов. В целом к зимнему сезону будет подготовлено 5094 вагона, из которых 3108 – оборудованы системой электроотопления.

В пассажирских вагонах, которые отапливаются углем, проверены места его хранения и состояние котлов. Эта работа проводится с целью повышения уровня качества обслуживания пассажиров, соблюдения температурного режима в вагонах и улучшения условий труда проводников.

Также готовятся вокзалы, павильоны, платформы и другие объекты пассажирского комплекса. Вагоны, которые не задействованы в зимних перевозках, законсервированы в исправном состоянии. Для них уже подготовлены специальные места, проведены мероприятия по сохранению.