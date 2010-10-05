«Укрзализныця» ускоряет движение контейнерных поездов

«Укразализныця» ускоряет движение контейнерных поездов. Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом сообщил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК в ходе 19-го пленарного заседания Международной ассоциации «Координационный совет по транссибирским перевозкам», которое состоялось в конце сентября в городе Братислава (Словакия).

Согласно сообщению, участники обсудили основные проблемы организации контейнерных перевозок транзитных и импортно-экспортных грузов по Транссибирскому маршруту, меры по повышению их эффективности, проанализировали работу операторов и экспедиторов.

М.КОСТЮК, в частности, отметил, что по объемам перевозки грузов железные дороги Украины занимают четвертое место на Евразийском континенте (после Китая, России и Индонезии) и шестое место в мире. По итогам 8 месяцев этого года транзитные перевозки составили 22% от общего грузооборота «Укрзализныци».

Гендиректор «Укрзализныци» также сообщил, что в последнее время украинские железнодорожники провели значительную работу по повышению скорости доставки грузов путем оптимизации графиков движения контейнерных поездов. По данным ведомства, в текущем году за счет сокращения времени остановок, осмотра, смены локомотива и локомотивных бригад время курсирования по территории Украины по сравнению с прошлым годом сокращено на 3-7 часов, а скорость движения повышена с 550 до 920 км в сутки.

По словам М.КОСТЮКА, «Укрзализныця» активно участвует в разработке технических, технологических и тарифных условий организации поездов из Китая в страны Западной Европы транзитом через Казахстан, Россию, Украину. Примером сотрудничества в развитии общего транзитного контейнерного потенциала стало использование терминальных возможностей по перегрузке на украинской территории и на словацкой.

Также генеральный директор проинформировал участников пленарного заседания о мерах по внедрению электронного обмена данными между железнодорожными администрациями стран ЕС. В частности, электронный обмен информацией о грузовых перевозках уже 6 лет успешно осуществляется с ОАО „РЖД”. Значительная работа по этому вопросу также проведена с Польшей, Словакией и Венгрией. По мнению М.КОСТЮКА, в дальнейшем необходимо внедрить электронный обмен информацией со всеми железными дорогами Европы, которые принимают участие в перевозке грузов по Транссибирской магистрали.