Черниговский автозавод и белорусский «Белкоммунмаш» договорились о совместном производстве

ЗАО «Черниговский автозавод» (Чернигов), которое входит в состав корпорации «Эталон», и ОАО «Белкоммунмаш» (Минск, Беларусь) подписали договор о создании в Украине совместного производства троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ЗАО «Черниговский автозавод» Валерий КУПЦОВ сегодня в Киеве в ходе VI Международного салона грузовых и коммерческих автомобилей ТIR'2010.

«30 сентября «Белкоммунмаш» и Черниговский автозавод подписали соглашение о совместном производстве троллейбусов в Чернигове», – сказал он.

По его словам, выпуск первой серийной партии троллейбусов в количестве 10 штук запланирован на первый квартал 2011 года.

При этом В.КУПЦОВ отметил, что согласно договору, локализация украинского производства в данном проекте будет составлять 51%, а белорусского – 49%.

Он также добавил, что завод планирует в будущем производить около 30 троллейбусов в месяц.

Справка УНИАН. ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Основной вид деятельности предприятия – производство автобусов малого класса БАЗ 2215 «Дельфин». Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы. ЗАО «Черниговский автозавод» входит в корпорацию «Эталон».

Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ОАО «Белкоммунмаш» – белорусский производитель общественного электротранспорта. Предприятие организовано на базе ремонтного трамвайно-троллейбусного завода, основанного в 1974 году. Сегодня является ведущим промышленным предприятием Беларуси в области производства и капитального ремонта подвижного состава городского электрического транспорта. Троллейбусы производства «Белкоммунмаш» эксплуатируются в 7 городах Беларуси и 32 городах России, Монголии, Молдавии, Латвии, Казахстана, Сербии, Киргизии.