«АвтоКрАЗ» намерен в 2011 году увеличить производство в 2 раза

ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) - крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - намерено в 2011 году увеличить производство в 2 раза, по сравнению с 2010 годом, до 3 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генерального директора, директор по внешнеэкономической деятельности и сбыту ХК «АвтоКрАЗ» Игорь ФОМЕНКО сегодня журналистам в Киеве в ходе 6-го Международного салона грузовых и коммерческих автомобилей ТIR'2010.

«План 2011 года зависит от 2-3 тендеров, в которых мы участвуем. Мы планируем выйти на 3 тысячи автомобилей в следующем году», - сказал он. При этом добавил, что в 2010 году «АвтоКрАЗ» планирует произвести 1200-1500 автомобилей.

Также И. ФОМЕНКО отметил, что сейчас наблюдается оживление рынка в России: если в начале года компания продавала на российском рынке 15 автомобилей в месяц, то сейчас – 60-70 автомобилей в месяц.

Всего же на данный момент «АвтоКрАЗ» реализовал в РФ свыше 300 автомобилей, а к концу года планирует выйти на 500 автомобилей (в 2009-м компания продала в РФ всего 50 автомобилей).

По прогнозам И. ФОМЕНКО, в конце 2011 - 2012 г. «АвтоКрАЗ» намерен выйти по продажам на российском рынке на показатели 2007-2008 гг., когда там продавалось около 200 автомобилей в месяц.

В структуре продаж «АвтоКрАЗа» российский рынок занимает около 50%, кроме того, КрАЗы активно покупаются в странах Закавказья, в Средней Азии.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 91,8%, или на 3 116 штук, по сравнению с 2008 годом, до 280 штук.