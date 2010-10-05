«КамАЗ» планирует в 2011 году увеличить продажи в Украине вдвое

Крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации ОАО «КамАЗ» планирует в 2011 году увеличить продажи в Украине в два раза по сравнению с 2010 годом – до 1400 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе ОАО «КамАЗ» Ашот АРУТЮНЯН сегодня в Киеве в ходе VI Международного салона грузовых и коммерческих автомобилей ТIR'2010.

По его словам, в 2010 году компания намерена реализовать в Украине 600-700 автомобилей.

Также он отметил, что компания прогнозирует в 2011 году увеличение рынка больших грузовых автомобилей Украины на 30% – до 2900 штук.

Справка УНИАН. Группа компаний «КамАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КамАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей.

ОАО «КамАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Дилерская сеть «КамАЗа» в Украине включает 9 дилеров и 1 субдилера с головными офисами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Николаеве и филиальной сетью, охватывающей всю Украину.

Координируют работу «КамАЗа» в Украине его дочерние предприятия в Чернигове и Киеве – ООО «Торговая компания «КамАЗ» и ООО «Торговое представительство КамАЗ». «КамАЗ» имеет на территории Украины 10 авторизированных сервисных центров.