В Европе предлагают запретить бастовать авиадиспетчерам

В Брюсселе глава ирландской авиакомпании "Райан-эйр" предложил ввести общеевропейский запрет на забастовки авиадиспетчеров, сообщает k2kapital.

Основным мотивом этого предложения стали финансовые потери, которые несут авиакомпании во время акций протеста диспетчеров - они обеспечивают пассажиров питанием и гостиницей, пока рейсы задерживаются. При этом, отметил глава "Райан-эйр", диспетчеры не несут никакой финансовой ответственности.

Он отметил, что Евросоюз должен отменить право на забастовки в этом ключевом секторе и перенять опыт США в сфере воздушного сообщения.